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Посол Ізраїлю пояснив, чим особлива війна в Україні
Михаель Бродський заявив, що війна в Ізраїлі та в Україні взаємопов’язані фото: glavcom.ua На думку посла Бродського, Ізраїль бореться з терором, а Україна… Ізраїль та […]
Шапран під прицілом СБУ – правоохоронці взялись за спецдозволи дублюючих фірм “Юніграну”
- Микола Завтрогляд
- 13 Лютого, 2025
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Служба безпеки України (СБУ) ініціювала судові процеси щодо визнання недійсними угод про купівлю-продаж спеціальних дозволів на користування надрами. У центрі уваги опинилися активи, що належали […]
Залужний розповів про найбільше досягнення за рік
Сьогодні Валерій Залужний займає посаду посла України у Великій Британії фото з відкритих джерел 8 лютого 2024 року Залужного було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ […]