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Шапран під прицілом СБУ – правоохоронці взялись за спецдозволи дублюючих фірм “Юніграну”

Служба безпеки України (СБУ) ініціювала судові процеси щодо визнання недійсними угод про купівлю-продаж спеціальних дозволів на користування надрами. У центрі уваги опинилися активи, що належали […]