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BBC показало унікальні фото Будапештського меморандуму, підписаного 30 років тому

  • 5 Грудня, 2024
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Журналісти пишуть, що Будапештський меморандум дуже рідко залишає стіни архіву фото: BBC Андрій Сибіга повіз українську копію меморандуму на саміт Україна-НАТО, щоб нагадати партнерам про […]

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