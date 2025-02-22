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BBC показало унікальні фото Будапештського меморандуму, підписаного 30 років тому
Журналісти пишуть, що Будапештський меморандум дуже рідко залишає стіни архіву фото: BBC Андрій Сибіга повіз українську копію меморандуму на саміт Україна-НАТО, щоб нагадати партнерам про […]
Справа про незаконне збагачення. Суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки Арахамії та Кіма
- Микола Завтрогляд
- 23 Жовтня, 2024
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За даними слідства, нардепка незаконно збагатилася на понад 20 млн грн фото з відкритих джерел Питання щодо оскарження запобіжного заходу буде вирішено після ознайомлення з […]
Трамп висунув Еліс Стефанік на посаду посла в ООН: позиція республіканки щодо України
- Микола Завтрогляд
- 12 Листопада, 2024
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Еліс Стефанік стала співавтором законопроєкту, який передбачає санкції проти фінансового та енергетичного секторів Росії фото: ЕРА Politico зазначає, що Еліс Стефанік є палким критиком ООН […]