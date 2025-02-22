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Україна може зробити власну ядерну бомбу, якщо США скоротить військову допомогу – The Times
- Микола Завтрогляд
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За словами Бадрака, через півроку Україна зможе продемонструвати потенціал балістичних ракет з дальністю 1000 км фото з відкритих джерел Валентин Бадрак: «Якщо росіяни захоплять Україну, […]
Американський дипломат пояснив, що трапиться, якщо план Трампа в Україні не спрацює
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Трамп вважає, що переконає Путіна і намагатиметься спонукати його до припинення війни фото з відкритих джерел Джон Гербст: «Якщо Трамп зазнає невдачі, тоді він може […]