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Україна може зробити власну ядерну бомбу, якщо США скоротить військову допомогу – The Times

За словами Бадрака, через півроку Україна зможе продемонструвати потенціал балістичних ракет з дальністю 1000 км фото з відкритих джерел Валентин Бадрак: «Якщо росіяни захоплять Україну, […]

Американський дипломат пояснив, що трапиться, якщо план Трампа в Україні не спрацює

Трамп вважає, що переконає Путіна і намагатиметься спонукати його до припинення війни фото з відкритих джерел Джон Гербст: «Якщо Трамп зазнає невдачі, тоді він може […]