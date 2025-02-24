політики США не змогли визнати РФ агресором

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Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн фото: Офіс президента 420,9 млрд грн уряд направить на соціальний захист Сьогодні, 28 листопада, президент […]
Греція дасть додаткові ресурси для підготовки українських пілотів F-16
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У Брюсселі президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки фото: Офіс президента України Разом із […]
Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ
- Микола Завтрогляд
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фото: Мар’яна Безугла Савченко довгий час приховувала, де саме вона воює Народна депутатка Мар’яна Безугла стверджує, що колишня нардепка Надія Савченко, нині – командир роти […]