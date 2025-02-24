Угода про корисні копалини — коли Україна і США підпишуть документ

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- Микола Завтрогляд
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Зеленський вніс до Ради подання про звільнення генпрокурора Костіна
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22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити […]
Офіс президента готує візит Зеленського до Саудівської Аравії
Зеленський на Всесвітньому економічному форумі фото: president.gov.ua/Офіс президента Україна та Саудівська Аравія планують поглибити співпрацю Банкова готує дипломатичний візит президента України Володимира Зеленського до Саудівської […]