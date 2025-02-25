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Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини
Президент України Володимир Зеленський фото: Офіс президента «Україна не віддаватиме всі дорогоцінні ресурси, лише пропонує партнерство» Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для Reuters, в […]
Зеленський візьме участь у Давоському форумі: названо дату
Очікується, що президент України має прибути у Давос 21 січня фото з відкритих джерел У заході візьмуть участь представники понад 130 країн світу Президент України […]
Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд
- Микола Завтрогляд
- 28 Листопада, 2024
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Про збільшення допомоги Україні оголосив прем’єр-міністр Норвегії під час зустрічі із лідерами парламентських партій фото з відкритих джерел «Це важливий сигнал для України, яка переживає […]