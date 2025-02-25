Пов'язані новини

Зеленський пояснив, якою він бачить угоду з США про корисні копалини

  • 8 Лютого, 2025
  • 0

Президент України Володимир Зеленський фото: Офіс президента «Україна не віддаватиме всі дорогоцінні ресурси, лише пропонує партнерство» Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю для Reuters, в […]

Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні у 2025 році до $3,2 млрд

Про збільшення допомоги Україні оголосив прем’єр-міністр Норвегії під час зустрічі із лідерами парламентських партій фото з відкритих джерел «Це важливий сигнал для України, яка переживає […]