коли Володимир Зеленський залишить посаду президента

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Президент України підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині
- Микола Завтрогляд
- 8 Листопада, 2024
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За словами президента, війська КНДР перебувають у Курській області фото з відкритих джерел За словами Зеленського, частина солдатів КНДР вже брала участь в боях проти […]
Спонсор «Свободи» Кривецький пояснив, чому його називають Пупсом і прокоментував звинувачення у рекеті
Кривецький наголосив, що він не платив у цьому житті рекетирам, «завжди відстоював своє», тому його і вважають авторитетом фото: скриншот відео Ігор Кривецький: «Я ніколи […]