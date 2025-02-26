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Зеленський повідомив, чи порушував Трамп питання виборів під час розмови
Зеленський зазначив, що мав уже три розмови з президентом США фото: Офіс президента України Зеленський наголосив, що Україна «дуже чітко артикулює»: вона не прийме будь-які […]
Компанія-улюбленець: хто завоював довіру ДОТ, і чому вонизамість штрафів отримують додаткові замовлення?
- Микола Завтрогляд
- 8 Листопада, 2024
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Український журналіст, розслідувач ІА “Стоп Корупції” Ігор Хмурий виявляє підозрілі схеми у закупівлях бронежилетів для ЗСУ. На особистій сторінці у соцмережі він розповів як зараз […]
Президент Зеленський отримав 4 млн грн доходу від Мінфіну
- Микола Завтрогляд
- 29 Жовтня, 2024
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Президент Володимир Зеленський задекларував 4,29 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Глава держави вніс зміни до свого майнового […]