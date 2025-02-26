Угода зі США — Зеленський оцінив документ й анонсував зустріч з Трампом

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Зеленський прибув до Польщі – Главком
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Зеленський впевнений, що у Трампа немає готового мирного плану
Зеленський зазначив, що команди України та США постійно проводять телефонні розмови, але між лідерами держав «було кілька зустрічей і кілька дзвінків» фото: Офіс президента «Команда […]
Андрій Сибіга здійснить візит до Туреччини: названо дату та мету
- Микола Завтрогляд
- 21 Жовтня, 2024
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У Стамбулі Андрій Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку фото: Офіс президента У Стамбулі міністр проведе зустрічі з турецькими оборонними компаніями З 20 […]