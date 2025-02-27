у МЗС розповіли, що в тексті

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Зеленський про результати парламентських виборів у Грузії: сьогодні перемогла Росія
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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Президент наголосив, якщо Захід не зупинить свої розмови про червоні лінії, то Молдову чекатиме така ж доля, що й Грузію скріншот з відео Зеленський заявив, […]
Орбан заявив, що перемога Трампа змусить Європу переглянути підтримку України
- Микола Завтрогляд
- 4 Листопада, 2024
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Дональд Трамп танцює на сцені під час передвиборчого мітингу в Грінсборо, штат Північна Кароліна, 2 листопада фото: Brian Snyder, Reuters Якщо Дональд Трамп виграє президентські […]
Фракцію «Слуга народу» покинув нардеп, який голосував проти відкриття е-декларацій
Раніше Микиша також голосував за скандальну містобудівну реформу №5655 фото: Facebook/Дмитро Микиша Депутат Дмитро Микиша покинув фракцію монобільшості Народний депутат Дмитро Микиша вийшов з фракції […]