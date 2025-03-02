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Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку

  • 31 Грудня, 2024
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Обранець Юрій Бойко через свого адвоката переконував суд, що немає доступу до партійного офісу після заборони ОПЗЖ фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Політику, обраному від проросійської політсили, […]

Скасування переходу на літній час: чи підпише Зеленський законопроєкт

Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 депутат фото з відкритих джерел (ілюстративне) BBC зазначає, що минули строки для […]