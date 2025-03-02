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Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку
Обранець Юрій Бойко через свого адвоката переконував суд, що немає доступу до партійного офісу після заборони ОПЗЖ фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Політику, обраному від проросійської політсили, […]
Скасування переходу на літній час: чи підпише Зеленський законопроєкт
- Микола Завтрогляд
- 24 Жовтня, 2024
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Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 депутат фото з відкритих джерел (ілюстративне) BBC зазначає, що минули строки для […]
МЗС прокоментувало заяву Лаврова щодо діалогу за спиною України
Тихий заявив, що немає підстав вірити брехні Лаврова фото з відкритих джерел Тихий зауважив, що Лавров не лише воєнний злочинець, але ще й патологічний брехун […]