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Масований обстріл України: Зеленський повідомив, скільки ракет випустила РФ

  • 13 Грудня, 2024
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Повітряним силам вдалося збити 81 російську ракету фото з відкритих джерел Окупанти завдали один з найбільш масштабних ударів по українській енергетиці Ворог здійснив черговий масований […]