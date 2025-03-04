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П’ять років роботи Ради. Стало відомо, хто найбільший «говорун» у парламенті
Члени фракції «Слуга народу» сумарно за п’ять років говорили майже 145 годин колаж: glavcom.ua Загалом за пʼять років роботи народні депутати понад 37 тис. разів […]
В Департаменті контррозвідки викрито масштабну корупційну схему
- Микола Завтрогляд
- 31 Грудня, 2024
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«Коли ми пробуємо розшифрувати, що безпосередньо коїться на Банковій, треба дуже пильно приглядатися за поведінкою силовиків», – пише політичний експерт Володимир Цибулько. Нещодавно Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розкрило масштабну схему розкрадання […]
Допомога США демонструє, що терор Путіна не повинен спрацювати – Зеленський
Зеленський: Путін застосовує ракети замість того, щоб шукати, як припинити війну Терор Путіна не повинен спрацювати, бо він застосовує ракети замість того, щоб шукати, як […]