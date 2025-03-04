Завершення війни в Україні — Венс закликав Київ повернутися до переговорів

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Непередбачуваність Трампа стане поразкою для Путіна – британський полковник
Президент РФ Володимир Путін й президент США Дональд Трамп фото з відкритих джерел Полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем в інтерв’ю 24 Каналу наголосив, […]
Норвегія профінансує закупівлю озброєння для українських F-16 – Умєров
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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Vіністр оборони України Рустем Умєров зустрівся в Одесі з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом фото: Рустем Умєров, Facebook Однією з головних тем переговорів міністрів […]
Ексголови Київської та Полтавської ОВА отримали нові посади
Філіп Пронін до призначення на посаду начальника представляв Україну у Мінських переговорах щодо війни, яку розпочала Росія в Україні. 2017-го очолив Управління виявлення та розшуку […]