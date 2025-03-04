Пов'язані новини

Зеленський запише подкаст із американським інтерв’юером Фрідманом

  • 1 Грудня, 2024
  • 0

Фрідман запропонував Зеленському записати подкаст фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua Лекс Фрідман запише тригодинний подкаст із президентом України Американський інтерв’юер Лекс Фрідман запише подкаст із президентом […]

Зеленський та прем’єрка Данії відвідали поранених захисників (фото)

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен фото: president.gov.ua/Офіс президента Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів Президент України Володимир […]