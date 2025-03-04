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Зеленський запише подкаст із американським інтерв’юером Фрідманом
Фрідман запропонував Зеленському записати подкаст фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua Лекс Фрідман запише тригодинний подкаст із президентом України Американський інтерв’юер Лекс Фрідман запише подкаст із президентом […]
Уряд спрямував 150 млн грн на закупівлю зброї та техніки для розвідки
- Микола Завтрогляд
- 29 Листопада, 2024
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Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 29 листопада 2024 року фото з відкритих джерел Відповідно до рішення уряду 150 млн грн мають бути перераховані до […]
Зеленський та прем’єрка Данії відвідали поранених захисників (фото)
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен фото: president.gov.ua/Офіс президента Президент відзначив захисників орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів Президент України Володимир […]