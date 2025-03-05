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МЗС України відреагувало на скандальні заяви Фіцо про Зеленського та рекомендувало йому «подивитися у дзеркало»
Володимир Зеленський та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо фото з відкритих джерел Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом Словаччини. Українське МЗС відреагувало Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі […]
Лубінець прокоментував масований обстріл України
- Микола Завтрогляд
- 28 Листопада, 2024
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