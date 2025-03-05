Пов'язані новини

МЗС України відповіло Дуді на слова про зростання злочинності після війни

  • 4 Лютого, 2025
  • 0

Президент Польщі висловив думку, що завершення війни в Україні може призвести до зростання міжнародної злочинності фото з відкритих джерел Речник МЗС: «Українські воїни є не […]

МЗС України відреагувало на скандальні заяви Фіцо про Зеленського та рекомендувало йому «подивитися у дзеркало»

  • 29 Січня, 2025
  • 0

Володимир Зеленський та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо фото з відкритих джерел Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом Словаччини. Українське МЗС відреагувало Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі […]

Лубінець прокоментував масований обстріл України

Лубінець каже, що РФ займається залякуванням мирного населення та створює гуманітарну кризу фото з відкритих джерел Український омбудсмен наголосив, що удари по критичній інфраструктурі не […]