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Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
- Микола Завтрогляд
- 13 Листопада, 2024
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