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Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні

фото з відкритих джерел (ілюстративне) У разі ухвалення законопроєкту бійцям, чиї зведені брати та сестри загинули або зникли безвісти на війні, нададуть право на звільнення […]

Бойко заявив, що «не бачить нічого різкого» у своєму скандальному відео

  • 17 Грудня, 2024
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Служба безпеки України сьогодні викликала політика на розмову, де він має детально пояснити свої останні заяви Народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу «Платформа […]