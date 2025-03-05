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Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері

Зеленський та Ліпавський узгодили наступні кроки щодо розвитку двосторонньої співпраці фото: Офіс президента Президент відзначив активну участь Чехії у відновленні України Президент України Володимир Зеленський […]