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у США заявили про можливості для України
- Микола Завтрогляд
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Читав лекції з окопів. Зеленський призначив Федора Шандора послом в Угорщині
Світлина роботи викладача на фронті облетіла світові медіа фото: Facebook Tato Kai Про плани призначити Федора Шандора послом України в Угорщині стало відомо ще у […]
Зеленський і міністр закордонних справ Чехії обговорили співпрацю в оборонній сфері
- Микола Завтрогляд
- 23 Листопада, 2024
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Зеленський та Ліпавський узгодили наступні кроки щодо розвитку двосторонньої співпраці фото: Офіс президента Президент відзначив активну участь Чехії у відновленні України Президент України Володимир Зеленський […]