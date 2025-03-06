Порошенко і Тимошенко зробили заяви

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Президент присвоїв звання Герой України низці військовим: повний перелік
фото: Чернівецька обласна рада (ілюстративне) Звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота зірка» присвоєно дев’ятьом українським захисникам Сьогодні, 2 січня, Володимир Зеленський надав посмертно звання […]
Антикорупційний комітет закликав посилити незалежність оборонних агенцій
- Микола Завтрогляд
- 17 Січня, 2025
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У Верховній Раді обговорили ризики від змін, внесених Міноборони до статутів «Агенції оборонних закупівель» і «Державного оператора тилу». Зміни визнані незаконними, а депутати наголошують на […]
20 років Майдану. Соратник Ющенка пояснив, навіщо той після всього подарував Януковичу «Межигір’я»
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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Олександр Мороз, Віктор Ющенко та Віктор Янукович фото: Reuters Безсмертний стверджує, що Ющенко передавав стару державну дачу, яку треба було «реанімувати» Третій президент України Віктор […]