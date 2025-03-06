США ведуть таємні переговори з опозицією

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Удари РФ по енергетичній інфраструктурі: Україна скликає екстрене засідання МАГАТЕ

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