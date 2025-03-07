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Кандидат у президенти Румунії вирішив «поділити» Україну: реакція МЗС

  • 30 Січня, 2025
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Ультраправий політик Калін Джеорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою», поділ якої «неодмінно відбудеться» колаж: glavcom.ua «На тлі таких заяв абсурдно виглядають […]