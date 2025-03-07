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США ведуть таємні переговори з опозицією
- Микола Завтрогляд
- 6 Березня, 2025
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Кандидат у президенти Румунії вирішив «поділити» Україну: реакція МЗС
Ультраправий політик Калін Джеорджеску, який хоче стати президентом Румунії, назвав Україну «вигаданою державою», поділ якої «неодмінно відбудеться» колаж: glavcom.ua «На тлі таких заяв абсурдно виглядають […]
Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського
Санду та Зеленський сьогодні обговорять безпеку, енергетику, інфраструктуру, торгівлю та взаємну підтримку на шляху до ЄС фото з відкритих джерел Майя Санду сьогодні зустрінеться з […]