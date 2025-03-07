Завершення війни в Україні за 24 години — Келлог прокоментував слова Трампа

Опубліковано

Пов'язані новини

Змінюється дедлайн проходження ВЛК для обмежено придатних: що передбачає новий законопроєкт

  • 3 Лютого, 2025
  • 0

Невиконання нової норми щодо проходження ВЛК буде кваліфікуватись як адміністративне порушення фото з відкритих джерел Термін проходження військово-лікарської комісії тимчасово придатними особами відтерміновується до 5 […]

Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента

  • 29 Січня, 2025
  • 0

За словами Кличка, у Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування фото: скриншот з відео Кличко: «Нагадую, військова адміністрація – тимчасовий орган, що […]