Завершення війни в Україні за 24 години — Келлог прокоментував слова Трампа

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Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
За словами Кличка, у Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування фото: скриншот з відео Кличко: «Нагадую, військова адміністрація – тимчасовий орган, що […]