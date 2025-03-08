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Окуповані території в обмін на членство в НАТО: Зеленський назвав страх Заходу

Зеленський наголосив, що він відкритий для мирних пропозицій від інших країн, якщо вони є «реальними» фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Президент України закликав чиновників, які пропонують за […]

Представництво президента в Криму отримало нову очільницю

  • 5 Грудня, 2024
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Куришко приєдналася до команди представництва у грудні 2021 року фото: Радіо Свобода З червня 2023 року Ольга Куришко обіймала посаду заступниці постійної представниці Виконувачкою обов’язків […]