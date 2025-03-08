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Окуповані території в обмін на членство в НАТО: Зеленський назвав страх Заходу
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
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