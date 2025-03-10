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Солдатам і сержантам стане простіше отримати офіцерські звання – президент

  • 31 Грудня, 2024
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фото: Офіс президента Зеленський: Є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною  Вище військове керівництво України ухвалило рішення щодо спрощення отримання офіцерських звань солдатами […]

Зі Скадовська до Москви і назад до Міноборони – як людина зі зв’язками в РФ стала відповідальною за тил української армії

Арсен Жумаділов, голова ДП “Державний оператор тилу”, призначений Умєровим для координації всіх закупівель Міністерства оборони, а саме – на пів ставки в ДОТ і на […]