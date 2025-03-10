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«Моя особиста втрата». Порошенко поїхав на похорон у Вінницю
Порошенко заявив, що був знайомий з Борисом Гройсманом не одне десятиліття фото з відкритих джерел Експрезидент у Вінниці провів в останню путь Бориса Гройсмана Колишній […]
Солдатам і сержантам стане простіше отримати офіцерські звання – президент
фото: Офіс президента Зеленський: Є рішення, яке допомагає нашій армії ставати більш сучасною Вище військове керівництво України ухвалило рішення щодо спрощення отримання офіцерських звань солдатами […]
Зі Скадовська до Москви і назад до Міноборони – як людина зі зв’язками в РФ стала відповідальною за тил української армії
- Микола Завтрогляд
- 11 Лютого, 2025
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Арсен Жумаділов, голова ДП “Державний оператор тилу”, призначений Умєровим для координації всіх закупівель Міністерства оборони, а саме – на пів ставки в ДОТ і на […]