“Сподіваюся, Путін погодиться”: Трамп хоче узгодити перемир’я з РФ найближчими днями

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- Микола Завтрогляд
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Хто отримає мандат після смерті нардепа Макарова від «Голосу»
- Микола Завтрогляд
- 30 Жовтня, 2024
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Наступним після чинного нардепа Максима Хлапука у списку «Голосу» йде Андрій Гевко, який у 2019 році вже відмовився претендувати на мандат Сьогодні стало відомо про […]
Машков, Гусєва, Батирєв. Нацрада визнала відомих росіян загрозою національній безпеці
Деякі з акторів відвідували тимчасово окуповані території України колаж: glavcom.ua До переліку увійшли відомі актори, ведучі та журналісти Національна рада України з питань телебачення і […]