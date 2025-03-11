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У керівника СБУ Дніпропетровської області Дмитра Нєвєдрова знайшли звʼязки з Іваном Бакановим та Павлом Демчиною, – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 22 Жовтня, 2024
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Новий керівник СБУ Дніпропетровської області Дмитро Нєвєдров нібито є фігурантом гучних скандалів та тягне за собою шлейф колишнього очільника СБУ Івана Баканова. Про це йдеться у […]
Зеленський відвідав напрямок, на якому окупанти активізували наступ (відео)
- Микола Завтрогляд
- 19 Листопада, 2024
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Зеленський заслухав доповіді командирів на Куп’янському напрямку фото: president.gov.ua/Офіс президента На Харківщині президент привітав воїнів із Днем сержанта Президент Володимир Зеленський після візиту до Покровська […]
За спиною Зеленського – родина Умєрових допомагає російським нафтогігантам обходити західні санкції?
- Микола Завтрогляд
- 29 Січня, 2025
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Поки Президент Зеленський публічно вимагає нових жорстких пакетів санкцій проти рф від західних партнерів, афілійовані з родиною міністра оборони України РустемаУмєроваструктури допомагають Роснафті та Ігорю Сечину обходити санкції США та Великобританії під час експорту […]