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Перші поствоєнні вибори. Глава «Опори» пояснила, як треба долучати українців, що виїхали

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У світовій практиці постконфліктні вибори – це 9-12 місяців підготовки, – Айвазовська фото: громадська ініціатива «Голка» Айвазовська: «Партії мають брати українців за кордоном у свої […]

Війна в Україні принесла для США мільярди доходів – Зеленський

  • 5 Лютого, 2025
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Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю британському ведучому фото з відкритих джерел Український президент: Україна знищила реальний військовий потенціал Росії. І Росія більше не є небезпечним ворогом […]