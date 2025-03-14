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Україна готує санкції проти грузинської влади – Зеленський
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Атака на Київ під час візиту Стармера: Зеленський пообіцяв відповідь
Президент наголосив, що з подібними атаками Україна стикається щодня фото: president.gov.ua/Офіс президента Падіння уламків безпілотників було зафіксовано одразу у п’яти районах Києва Україна готується передати […]
Зеленський пояснив, яким союзним державам не покажуть таємні додатки плану перемоги
- Микола Завтрогляд
- 19 Жовтня, 2024
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За словами Зеленського таємні додатки є у тих, кому вони необхідні, щоб посилювати позицію України у війни проти Росії фото з відкритих джерел За словами […]