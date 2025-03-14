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Україна готує санкції проти грузинської влади – Зеленський

  • 5 Грудня, 2024
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Україна неодноразово засуджувала розгін мітингів у Грузії фото: president.gov.ua/Офіс президента У Грузії вже тиждень відбуваються протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції Україна готує юридичну […]

Атака на Київ під час візиту Стармера: Зеленський пообіцяв відповідь

  • 16 Січня, 2025
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Президент наголосив, що з подібними атаками Україна стикається щодня фото: president.gov.ua/Офіс президента Падіння уламків безпілотників було зафіксовано одразу у п’яти районах Києва Україна готується передати […]

Зеленський пояснив, яким союзним державам не покажуть таємні додатки плану перемоги

За словами Зеленського таємні додатки є у тих, кому вони необхідні, щоб посилювати позицію України у війни проти Росії фото з відкритих джерел За словами […]