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- Микола Завтрогляд
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За словами Зеленського, Україна працює щодо запрошення в НАТО скриншот відео Володимир Зеленський: «Я чекаю команду Білого дому в Україні. Найближчим часом вона буде тут […]
Комітет Ради підтримав звільнення генпрокурора Костіна
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22 жовтня Андрій Костін заявив, що в ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення» фото: […]
Скільки цивільних українок перебуває у російському полоні: офіційні дані
Засідання Ради з питань прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС фото: Olga Skripnik, Facebook Реальна цифра значно більша, але РФ відмовляється надавати інформацію […]