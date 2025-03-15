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За словами Зеленського, Україна працює щодо запрошення в НАТО скриншот відео Володимир Зеленський: «Я чекаю команду Білого дому в Україні. Найближчим часом вона буде тут […]

Комітет Ради підтримав звільнення генпрокурора Костіна

22 жовтня Андрій Костін заявив, що в ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення» фото: […]