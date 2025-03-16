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Зеленський пояснив, які дії підтримають людей, поки триває напрацювання нової політики США

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Зеленський також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки фото: Офіс президента «Має бути більше нашої та європейської активності, щоб, поки триває напрацювання […]

Зеленський відреагував на замороження грантів від США та дав завдання уряду

  • 29 Січня, 2025
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Також президент провів нараду з дипломатами – командою Офісу та Міністерства закордонних справ фото: president.gov.ua «Частину фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – […]

Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ

Київ, 23 січня 2025 року – Офіс Президента України ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Цей крок обґрунтований спробами тиску на […]