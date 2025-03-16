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Зеленський пояснив, які дії підтримають людей, поки триває напрацювання нової політики США
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Зеленський відреагував на замороження грантів від США та дав завдання уряду
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Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 23 Січня, 2025
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Київ, 23 січня 2025 року – Офіс Президента України ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Цей крок обґрунтований спробами тиску на […]