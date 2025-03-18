Завершення війни в Україні — Сибіга назвав рік перемир’я з РФ

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- Микола Завтрогляд
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Соратник Зеленського пояснив, чому Україні потрібно ділитися корисними копалинами з союзниками
- Микола Завтрогляд
- 20 Жовтня, 2024
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Народний депутат з фракції «Слуга народу» Богдан Яременко прокоментував пункт плану перемоги, де йдеться про корисні копалини в Україні фото з відкритих джерел (ілюстративне) Яременко: […]
Зеленський пояснив, як винищувачі Mirage вплинуть на захист від російських обстрілів
Mirage 2000 є основним бойовим літаком військово-повітряних сил Франції фото з відкритих джерел Україна продовжує збільшувати флот винищувачів Перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули в […]