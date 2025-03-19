США веде таємні переговори з опозицією — ЗМІ

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фото з відкритих джерел (ілюстративне) Затверджено перелік ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково Сьогодні, 14 січня, Кабінет міністрів затвердив порядок взяття […]
Тищенко знову проігнорував судове засідання
8 січня народний депутат несподівано з’явився на засідання Верховної Ради фото: Facebook/Микола Тищенко Раніше прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно Тищенка за фактом незаконного […]
Комітет Ради погодив дострокове припинення повноважень нардепки Шкрум
27 листопада 2024 року Альона Шкрум відзначала десять років роботи у парламенті фото з відкритих джерел Особисту заяву про дострокове припинення повноважень народного депутата Альона […]