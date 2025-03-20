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Україна відреагувала на теракт в Анкарі

фото з відкритих джерел За попередньою інформацією, внаслідок теракту відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга висловив співчуття постраждалим […]

Трамп планує призначити спецпредставника для переговорів щодо миру в Україні – ЗМІ

Трамп планує незабаром призначити спецпредставника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні фото: Hannah Beier, Bloomberg «Скоро ви побачите […]