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Україна відреагувала на теракт в Анкарі
- Микола Завтрогляд
- 23 Жовтня, 2024
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Трамп планує призначити спецпредставника для переговорів щодо миру в Україні – ЗМІ
- Микола Завтрогляд
- 14 Листопада, 2024
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Трамп планує незабаром призначити спецпредставника, який має очолити з американського боку переговори щодо припинення російської війни в Україні фото: Hannah Beier, Bloomberg «Скоро ви побачите […]
Зеленський розповів про контакти з командою Трампа
Команди Зеленського та Трампа контактують щодня фото з відкритих джерел Для партнерів, як і раніше, важливо спочатку обговорити свої питання, а потім уже вести розмову […]