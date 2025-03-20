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Україна розраховує наприкінці грудня отримати $1,1 млрд від МВФ – Шмигаль
- Микола Завтрогляд
- 15 Листопада, 2024
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Шмигаль подякував команді Міжнародного валютного фонду за послідовну допомогу нашій державі у складні часи фото: Денис Шмигаль, Facebook За словами Шмигаля, МВФ дав високу оцінку […]
Український посол підтвердив підготовку до початку ексгумації жертв Волинської трагедії
Польська сторона знайшла українську компанію, яка виконуватиме відповідні роботи фото з відкритих джерел (ілюстративне) Перші ексгумаційні роботи відбуватимуться в Пужниках Ексгумація жертв Волинської трагедії почнеться […]