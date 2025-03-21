Ілон Маск у Білому домі — Пентагон хоче посвятити його у таємниці

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Змінилася дата святкування Дня ракетних військ і артилерії: указ президента
- Микола Завтрогляд
- 2 Листопада, 2024
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