Олексій Арестович хоче побудувати в Україні монархію

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Євгенія Кравчук: На виборах до Європарламенту партії брали у списки кандидатів з українськими паспортами
- Микола Завтрогляд
- 25 Жовтня, 2024
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Обрання українців в керівні органи партійних структур європейських партій – можливість впливати на європейську політику уже зсередини Україні потрібно готувати свій кадровий ресурс в європейські […]
Рада заборонила трансплантацію органів загиблих військових
Законопроєкт підтримали 254 народних депутати фото: Верховна Рада України, Facebook Законопроєкт спрямований на покращення, розвиток та гармонізацію законодавства у сфері трансплантації Верховна Рада ухвалила у […]
Президент України прибув до Італії
Сьогодні у Римі у Зеленського запланована зустріч із прем’єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні скриншот відео 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою Президент України […]