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Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України

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Зеленський назвав один із найважливіших ключів до миру в Україні

  • 23 Січня, 2025
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Очільник України закликав Європу більше працювати з Америкою та іншими партнерами у світі щодо енергоресурсів фото: president.gov.ua/Офіс президента Президент наголосив, що союзникам потрібно продовжувати тиснути […]