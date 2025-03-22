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«Сім противників» запрошення України в НАТО? Офіс президента відповів на заяву Politico
- Микола Завтрогляд
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Зустріч Президента України з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 3 жовтня 2024 року фото: Офіс президента України Никифоров зазначив, що насправді, ідею запрошення України підтримує […]