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Депутатка Альона Шкрум складає мандат фото: Альона Шкрум, Facebook Шкрум у 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від Всеукраїнського об’єднання  «Батьківщина» Народна депутатка […]

Кабмін хотів відправити у відрядження голову Антимонопольного комітету з кримінальним провадженням

  • 13 Грудня, 2024
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«Сім противників» запрошення України в НАТО? Офіс президента відповів на заяву Politico

Зустріч Президента України з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 3 жовтня 2024 року фото: Офіс президента України Никифоров зазначив, що насправді, ідею запрошення України підтримує […]