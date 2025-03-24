Переговори у Саудівській Аравії — Трамп злиться через удари Росії

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Угода про тимчасове перемир’я — Трамп обізвав ЗМІ
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Чому Путіну вигідні перемовини? Заява Зеленського
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Зеленський висловився про перемовини з Росією фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua Зеленський: Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім Президент України Володимир Зеленський заявив, що російському […]