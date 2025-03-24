Пов'язані новини

Анатолій Івченко – проросійський суддя Господарського суду

Судді Господарського суду м. Києва Анатолію Івченку можуть виснути підозру щодо винесення незаконного рішення щодо сплати державою Україна понад 3 млрд грн на користь Міноборони Росії за боргами […]

МЗС про сьогоднішній удар по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським почесне звання

  • 20 Грудня, 2024
  • 0

Сьогоднішній удар путінської армії пошкодив у столиці низку посольств фото з відкритих джерел Вчора Зеленський назвав російського диктатора «довбо**бом» Росія завдала цієї ночі удари не […]