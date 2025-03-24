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За словами глави Банкової, для початку переговорів Україна повинна бути сильною фото з відкритих джерел Питання переговорів України та Росії для припинення війни вже тривалий […]
Анатолій Івченко – проросійський суддя Господарського суду
- Микола Завтрогляд
- 5 Листопада, 2024
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Судді Господарського суду м. Києва Анатолію Івченку можуть виснути підозру щодо винесення незаконного рішення щодо сплати державою Україна понад 3 млрд грн на користь Міноборони Росії за боргами […]
МЗС про сьогоднішній удар по Києву: Путін підтвердив надане йому Зеленським почесне звання
Сьогоднішній удар путінської армії пошкодив у столиці низку посольств фото з відкритих джерел Вчора Зеленський назвав російського диктатора «довбо**бом» Росія завдала цієї ночі удари не […]