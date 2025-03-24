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Яку суму від заморожених активів РФ отримає Україна наступного року: прогноз Мінфіну

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Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення одіозного судді Вовка

В засіданні взяв участь суддя Окружного адмінсуду Києва Федорчук, який дав покази проти судді Вовка фото: Центр протидії корупції, Telegram Дисциплінарна палата ВРП вирішила одноголосно […]