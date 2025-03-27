Обстріл Херсона 27 березня — Україна надішле США докази порушення режиму тиші

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Трамп висунув Еліс Стефанік на посаду посла в ООН: позиція республіканки щодо України
- Микола Завтрогляд
- 12 Листопада, 2024
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