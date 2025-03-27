Перемир’я в Україні — Франція пропонує розмістити миротворців уздовж Дніпра

Пов'язані новини
Поправковий спам у Раді: які законопроєкти побили рекорди
- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
- 0
У 2020 році під час розгляду законопроєкту про ринок землі було подано близько 1500 поправок фото з відкритих джерел (ілюстративне) У 2020 році під час […]
Представник МЗС Угорщини приїхав до Києва: вимагає пояснень за «наклепницьку кампанію»
«Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини», – сказав Мадяр фото: Bereznay István Нещодавно лідер […]
Зеленський заявив про готовність до зустрічей із представниками США
Також президент прокоментував рішення Верховної Ради дати дозвіл державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки фото: Офіс президента «Вже готові до зустрічей […]