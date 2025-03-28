Тимчасова влада в Україні — У США відповіли Путину — останні новини

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Володимир Зеленський повідомив, що триває посилення мобільних вогневих груп, і є «деякі системні рішення» для захисту від російських ракет і бомб фото: Офіс президента «Зосереджуємося […]
Україна відреагувала на протести у Грузії
- Микола Завтрогляд
- 29 Листопада, 2024
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Грузинські силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети та сльозогінний газ фото: Reuters Українське зовнішньополітичне відомство закликало владу Грузії поважати право громадян на мирний протест та […]
Перемир’я в Україні – Київ готує дорожню карту лінії фронту
- Микола Завтрогляд
- 16 Березня, 2025
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