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Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня приїде в Київ: подробиці візиту

  • 31 Січня, 2025
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МАГАТЕ демонструє непохитну позицію надавати Україні допомогу в забезпеченні ядерної безпеки фото з відкритих джерел Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі вже […]

Зеленський обговорив з представниками громадянського суспільства план перемоги

Як повідомлялося, очільник України доручив своїй команді підготувати внутрішній план перемоги фото: president.gov.ua/Офіс президента Президент та представники громадянського суспільства детально обговорили план перемоги та потребу […]