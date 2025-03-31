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Жумаділов розповів, як з’явилася пропозиція очолити Агенцію оборонних закупівель
Умєров попросив керівника Державного оператора тилу взяти на себе виконання обов’язків глави АОЗ фото: dotua.org/Державний оператор тилу Посадовець пропонував Умєрову різні сценарії, які б не […]
Україна наполягатиме на участі західних військ у війні? Заява президента
- Микола Завтрогляд
- 31 Жовтня, 2024
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Володимир Зеленський розповів, чи очікувати військових Заходу в Україні фото: скріншот з відео Зеленський: Всі ставляться до цього скептично й дуже обережно Україна не буде […]