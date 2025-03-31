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Жумаділов розповів, як з’явилася пропозиція очолити Агенцію оборонних закупівель

  • 29 Січня, 2025
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Україна наполягатиме на участі західних військ у війні? Заява президента

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