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Зеленський заснував символіку Служби зовнішньої розвідки України

  • 9 Грудня, 2024
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Емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України фото: Офіс президента України Указ набирає чинності з дня його […]

Кабмін звільнив заступника Умєрова – Главком

  • 28 Січня, 2025
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фото: mil.gov.ua/Міноборони Рішення було прийнято після того, як Умєров пообіцяв відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Про […]