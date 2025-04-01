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Запрошення в НАТО має бути надане всій території України – президент
Зеленський наголосив, що керівництво країни розуміє, що Україна не стане членом НАТО, поки перебуватиме у стані війни скриншот відео Зеленський: «Ми знаємо, що під час […]
Зеленський заснував символіку Служби зовнішньої розвідки України
Емблема та прапор Служби зовнішньої розвідки України є офіційними відмітними символами Служби зовнішньої розвідки України фото: Офіс президента України Указ набирає чинності з дня його […]
Кабмін звільнив заступника Умєрова – Главком
фото: mil.gov.ua/Міноборони Рішення було прийнято після того, як Умєров пообіцяв відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі Кабінет міністрів звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Про […]