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Зеленський про візит Фіцо: Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший
Президент України зустрівся зі словацькою делегацією фото: president.gov.ua/Офіс президента Раніше президент Зеленський запросив прем’єра Словаччини до Києва 17 січня Президент Володимир Зеленський зустрівся зі словацькою […]
Рада підтримала законопроєкт про захист депортованих дітей: що зміниться
- Микола Завтрогляд
- 21 Листопада, 2024
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Рада підтримала зміни до Закону України «Про охорону дитинства» фото з відкритих джерел Станом на 20 листопада, 19 546 дітей вважаються депортованими або примусово переміщеними, […]
Колишній очільник Держспецзв’язку отримав нову посаду
Мироненко у 2019 році уклав контракт та долучився до тероборони фото з відкритих джерел Мироненко став очільником Держспецзв’язку ще у 2023 році Кабінет міністрів України […]