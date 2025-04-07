Угода про корисні копалини — Свириденко розповіла про нові переговори

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- Микола Завтрогляд
- 25 Жовтня, 2024
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Андрій Коболєв фото з відкритих джерел Обвинувачений Коболєв вимагав у ВАКСу повернути йому закордонні паспорти, щоб «розробляти санкції проти Росії на світовому рівні» Колишній голова […]
Україна збирається встановити рекорд у кількості та якості дронів
Дрони дозволяють стримувати окупантів фото з відкритих джерел За словами Зеленського, виробництво дронів в Україні є більш ефективним, ніж будь-де У 2025 році Україна хоче […]
Скандали та хаос – як керівництво Умєрова впливає на обороноздатність України
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Президент України Володимир Зеленський презентував два важливі документи: у листопаді — План стійкості України, спрямований на зміцнення держави, і місяцем раніше — План перемоги, що […]