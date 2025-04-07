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- Микола Завтрогляд
- 20 Листопада, 2024
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BBC показало унікальні фото Будапештського меморандуму, підписаного 30 років тому
Журналісти пишуть, що Будапештський меморандум дуже рідко залишає стіни архіву фото: BBC Андрій Сибіга повіз українську копію меморандуму на саміт Україна-НАТО, щоб нагадати партнерам про […]
Посилення ППО і протидія російським КАБам: Зеленський провів Ставку
- Микола Завтрогляд
- 11 Листопада, 2024
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Зеленський повідомив, що на Ставці Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору фото: Офіс президента […]